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Песков ответил на вопрос о русских в составе украинской ДРГ

13:56
  • вторник
  • 23 мая 2023

Личности нападавших выясняются

В рядах, напавших на Белгородскую область есть этнические русские, подтвердили в Кремле.
Выросло число раненых в Белгородской области

Несмотря на происхождение, преступники являются украинскими боевиками, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.  

"Это украинские боевики из Украины. На Украине живет очень много этнических русских, но все равно они являются украинскими боевиками", - сообщил представитель Кремля (цитата по "Интерфаксу").

Личности нападавших, а также количество проникших на территорию области диверсантов в настоящий момент выясняются.

"Я не могу давать эти цифры. Сейчас наши специальные службы занимаются этим, выясняют личности, количество и так далее", - объяснил пресс-секретарь президента.

Заход диверсантов в Белгородскую область вызывает глубокую обеспокоенность. Нападение украинских боевиков еще раз доказывает необходимость проведения специальной военной операции.

Эти усилия продолжаются, продолжается и специальная военная операция, чтобы в будущем не допускать подобных проникновений", - заметил Песков.

22 мая на территорию Грайворонского округа Белгородской области проникла украинская диверсионно-разведывательная группа. В регионе введет режим контртеррористической операции (КТО), "зачистка" от нападавших продолжается уже больше суток. По последним данным, пострадали 12 человек. Возбуждено уголовное дело.

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