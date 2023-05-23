Песков ответил на вопрос о русских в составе украинской ДРГ

Личности нападавших выясняются
В рядах, напавших на Белгородскую область есть этнические русские, подтвердили в Кремле.
Несмотря на происхождение, преступники являются украинскими боевиками, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Это украинские боевики из Украины. На Украине живет очень много этнических русских, но все равно они являются украинскими боевиками", - сообщил представитель Кремля (цитата по "Интерфаксу").
Личности нападавших, а также количество проникших на территорию области диверсантов в настоящий момент выясняются.
"Я не могу давать эти цифры. Сейчас наши специальные службы занимаются этим, выясняют личности, количество и так далее", - объяснил пресс-секретарь президента.
Заход диверсантов в Белгородскую область вызывает глубокую обеспокоенность. Нападение украинских боевиков еще раз доказывает необходимость проведения специальной военной операции.
Эти усилия продолжаются, продолжается и специальная военная операция, чтобы в будущем не допускать подобных проникновений", - заметил Песков.
22 мая на территорию Грайворонского округа Белгородской области проникла украинская диверсионно-разведывательная группа. В регионе введет режим контртеррористической операции (КТО), "зачистка" от нападавших продолжается уже больше суток. По последним данным, пострадали 12 человек. Возбуждено уголовное дело.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"