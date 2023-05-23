ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Зеленский съездил в зону СВО

13:43
  • вторник
  • 23 мая 2023

Информацию подтвердили в его пресс-службе

Президент Украины Владимир Зеленский побывал в зоне боевых действий в районе Угледара и Марьинки. Об этом во вторник, 23 мая, рассказали в пресс-службе политика.
Последние данные о ходе спецоперации

Оба населенных пункта расположены на территории, которая находится под контролем украинской армии. В окрестностях Угледара и Марьинки продолжаются бои, сообщает ТАСС.

Поездка Зеленского последовала за развязкой одного из самых напряженных эпизодов спецоперации — российские военные взяли Артемовск (ДНР), ожесточенные бои за который продолжались несколько месяцев. Президент Украины признал поражение ВСУ в битве за город.

При этом украинская армия продолжает готовиться к давно анонсированному, но до сих пор не начавшемуся контрнаступлению. В Киеве жалуются на нехватку оружия. Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что ВСУ "нужно больше оружия, нужны истребители".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.