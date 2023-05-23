Зеленский съездил в зону СВО

Информацию подтвердили в его пресс-службе

Президент Украины Владимир Зеленский побывал в зоне боевых действий в районе Угледара и Марьинки. Об этом во вторник, 23 мая, рассказали в пресс-службе политика.

Оба населенных пункта расположены на территории, которая находится под контролем украинской армии. В окрестностях Угледара и Марьинки продолжаются бои, сообщает ТАСС.

Поездка Зеленского последовала за развязкой одного из самых напряженных эпизодов спецоперации — российские военные взяли Артемовск (ДНР), ожесточенные бои за который продолжались несколько месяцев. Президент Украины признал поражение ВСУ в битве за город.

При этом украинская армия продолжает готовиться к давно анонсированному, но до сих пор не начавшемуся контрнаступлению. В Киеве жалуются на нехватку оружия. Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что ВСУ "нужно больше оружия, нужны истребители".

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