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Медведев возложил вину за диверсии ВСУ в России на Запад

14:01
  • вторник
  • 23 мая 2023

Накануне украинская ДРГ атаковала Белгородскую область

За диверсионные вылазки в конечном счете ответственны спонсоры киевского режима. Такое заявление сделал во вторник, 23 мая, заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Проникновение диверсантов в Белгородскую область. Главное
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Политик возложил вину за подобные атаки на мирных жителей России на США, Великобританию и Евросоюз. При этом он категорически отверг попытки Киева убедить мир в непричастности к деятельности ДРГ, заявив, что это "абсолютное вранье".

Диверсантов, атакующих мирных жителей, нужно уничтожать, "как крыс", даже в плен не брать, подчеркнул Медведев.

Что касается спонсоров киевского режима, их действия ставят под угрозу абсолютно всех, поскольку чем более разрушительным будет поставляемое Киеву оружие, тем более вероятен сценарий ядерного апокалипсиса, цитирует политика РИА Новости.

22 мая украинские диверсанты совершили атаку на Белгородскую область, в регионе ввели режим контртеррорестической операции. Российские военные уничтожили ДРГ. Возбуждено уголовное дело по шести статьям УК России.

По последним данным, которые приводит глава Белгородской области Вячеслав Гладков, за прошедшие сутки ранения получили 12 жителей региона — как при атаке диверсантов, так и при обстрелах со стороны украинской армии.

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Дмитрий Медведев
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