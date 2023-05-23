Об этом объявил украинский президент

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе поездки в зону боевых действий заявил, что в стране будет создан корпус морской пехоты.

По утверждению политика, это решение поможет "значительно увеличить потенциал украинской морской пехоты". С этой целью будут созданы новые бригады, которые получат современное оружие и технику.

Зеленский заверил, что украинское государство будет делать все для развития "важного, прочного рода войск", сообщает РИА Новости.

Киевский режим пытается усилить ВСУ, для подготовки военных запланированы учения в Киеве и в Киевской области в период с 23 по 25 мая.

Однако даже на Западе не верят в способность украинской армии одержать победу над российскими войсками. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил убежденность в том, что ВСУ не смогут победить в конфликте с Россией без прямого вмешательства военных сил НАТО. Из этого политик сделал вывод, что необходимо отказаться от эскалации и вернуться за стол переговоров.

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