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Путин: бойцы всех национальностей сражаются за Россию на СВО

14:39
  • вторник
  • 23 мая 2023

Россия продолжает специальную военную операцию на Украине

Все участники специальной военной операции России на Украине, независимо от национальной принадлежности, сражаются за всю нашу страну. Такое заявление сделал во вторник, 23 мая, российский лидер Владимир Путин.

Последние данные о ходе спецоперации
Названы имена новых героев спецоперации

Глава государства отметил заслуги бойцов СВО во время церемонии вручения государственных наград, которую проводит в Кремле. Он заявил, что "сопричастность судьбе родной страны, готовность защищать национальные интересы всегда отличали характер русского народа".

Путин подчеркнул, что мы отдаем должное стойкости всех участников спецоперации, сражающихся за Россию, и гордимся их доблестью и отвагой, сообщает РИА Новости.

Ранее президент указывал, что нацистская идеология в современном обличье вновь создает прямые угрозы безопасности России. Во время участия в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию разгрома Красной армией немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, глава государства подчеркнул: наша страна вновь вынуждена давать отпор агрессии коллективного Запада, и ей есть чем ответить на эту угрозу.

Путин подчеркивал, что "все, кто на передовой, все и есть герои", поскольку "у всех героическая боевая работа", при этом "неважно даже, к каким наградам они представлены".

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