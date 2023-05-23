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ВС России уничтожили более 70 диверсантов в Белгородской области

14:14
  • вторник
  • 23 мая 2023

Остатки националистов отброшены на территорию Украины

Минобороны России заявило об уничтожении более 70 диверсантов в Белгородской области.

Об этом в ходе ежедневного брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Боевики были заблокированы и разгромлены. Кроме того, уничтожены четыре боевые бронированные машины и пять пикапов.

"Остатки националистов отброшены на территорию Украины, где по ним продолжалось нанесение огневого поражения до полной ликвидации", - сообщили в оборонном ведомстве.

22 мая на территорию Грайворонского округа Белгородской области проникла украинская диверсионно-разведывательная группа. В регионе введет режим контртеррористической операции (КТО), "зачистка" от нападавших продолжается уже больше суток. По последним данным, пострадали 12 человек. Возбуждено уголовное дело.

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