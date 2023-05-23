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Видео уничтожения диверсантов в Белгородской области

14:52
  • вторник
  • 23 мая 2023

Уничтожены более 70 боевиков

Минобороны России опубликовало видео ударов по украинским диверсантам в Белгородской области.
ВС России уничтожили более 70 диверсантов в Белгородской области

Ведомство показало передвижение боевых машин по дороге, а также удары авиации по украинским формированиям.

ВС России уничтожили более 70 националистов, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов. Остатки боевиков были отброшены на территорию Украины, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. 

22 мая на территорию Грайворонского округа Белгородской области проникла украинская диверсионно-разведывательная группа. В регионе введет режим контртеррористической операции (КТО), "зачистка" от нападавших продолжается уже больше суток. По последним данным, пострадали 12 человек. Возбуждено уголовное дело.

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