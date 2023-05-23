Пушилин пообещал освободить и переименовать Нью-Йорк

Речь идет о поселке в ДНР с таким названием

Поселок городского типа Нью-Йорк в Артемовском районе ДНР предстоит освободить, а затем он будет переименован. Такое заявление сделал во вторник. 23 мая, врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Политик прибыл в Артемовск, освобожденный накануне российскими бойцами. По словам Пушилина, впереди масштабные работы по разминированию и обезвреживанию неразорвавшихся снарядов, сообщает РИА Новости.

Ранее Пушилин рассказал, что российская армия продвигается вперед на авдеевском и марьинском направлениях. Как уточнил политик, инициатива на этих направлениях находится в руках российских военных, несмотря на переброску резервов Вооруженных сил Украины.

На Западе скептически оценивают дальнейшие шансы украинской армии в противостоянии с ВС России. Старший советник Атлантического совета, один из авторов военной доктрины "Шок и трепет" Харлан Ульман заявил, что контрнаступление, к которому подталкивают Зеленского западные страны, повторит судьбу провальной Арденнской операции немецких войск во Второй мировой войне.

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