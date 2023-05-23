Венгрия сочла санкционную политику ЕС неразумной и бессмысленной

Рестрикции Брюсселя идут вразрез со здравым смыслом, считает Виктор Орбан

Принятие Евросоюзом одиннадцатого пакета санкций против России будет противоречить здравому смыслу, исходя из неэффективности предыдущих пакетов. Такое мнение высказал во вторник, 23 мая, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

По словам политика, "ели вы делаете что-то десять раз, например, вводите пакеты санкций, но это не срабатывает, то неразумно делать это в одиннадцатый раз, делать это снова в надежде на иной результат". Санкционная политика Европейского союза в нашем понимании просто не работает, подчеркнул Орбан.

При этом он отверг обвинения в реализации политики, выгодной российской стороне, подчеркнув, что Будапешт исходит из интересов Венгрии и венгерского народа, сообщает ТАСС.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель признал, что в интеграционном объединении возникли серьезные разногласия по поводу следующего санкционного пакета. Поскольку одного голоса достаточно, чтобы блокировать принятие очередного пакета рестрикций, Боррель, предвидя возражения Будапешта, предложил перейти на принцип простого квалифицированного большинства.

О том, что санкции Запада не работают и бьют по их же авторам, уже неоднократно указывали российские власти. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, в свою очередь, отметил, что западным странам не удалось санкциями "удушить" Москву и Минск ограничительными мерами благодаря активизации белорусско-российского экономического сотрудничества и тому, что "мы с Россией вместе взялись тянуть этот воз".

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