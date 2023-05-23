Губернатор опроверг данные о заходе новой ДРГ в Белгородскую область

Вячеслав Гладков сообщил, что идет настоящая информационная война

Данные о ситуации в Белгородской области. Все украинские боевики, которые прорвались на территорию российского региона, уничтожены в ходе контртеррористической операции. Об этом заявили в Министерстве обороны. Часть националистов при этом были отброшены на Украину, где также были ликвидированы.

Диверсантов в Белгородскую область проникло больше 70. В колонне ехали четыре бронированные машины, пять пикапов - кадры уничтожения противника сегодня опубликовало Минобороны. Вот по дороге движется вражеская техника. Наши громят боевиков ударами с воздуха.

Режим контртеррористической операции пока не снят - силовики продолжают свою работу. О том, что диверсанты атаковали Белгородскую область, оперативно доложили президенту. В Кремле подчеркнули: сил и средств для борьбы с украинскими боевиками у России достаточно.

По факту нападения на белгородские села Следственный комитет возбудил уголовное дело по шести статьям. Среди них - "теракт". Местные власти сообщают: в ночь на вторник на российскую территорию залетел беспилотник со взрывным устройством. В результате повреждена крыша частного дома. Обошлось без жертв. Мирных жителей приграничных деревень - Козинка и Глотово - успели вывезти в безопасное место. Около 100 человек. В основном, это пожилые и дети. Всего, по последним данным, в ходе атаки украинских боевиков пострадали 12 жителей Грайворонского округа.

Грайворонский округ был под прицелом как минимум за два дня до начала украинской диверсии - с таким неожиданным признанием выступила сегодня американская компания "Максар". Чей спутник, как оказалось, снимал Козинку аж 20 мая. Местные власти, в свою очередь, призывают жителей быть внимательнее и не поддаваться панике. Так, Вячеслав Гладков опроверг последние слухи о повторной попытке диверсантов перейти российскую границу. Никаких боевиков сейчас в регионе нет. Зато есть много фейков.

"Еще раз убедились – против нас идет настоящая информационная война. Цель – запугать, чтобы паника охватила всю Белгородскую область. Врагу точно это не удастся. Доверяйте только проверенным источникам информации", - сообщил губернатор региона.

Жителей восьми деревень и города Грайворон из-за действий диверсантов на всякий случай эвакуировали. Зачистка территории продолжается.

Оксана Коваленко, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"