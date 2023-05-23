Экс-советник Пентагона: Запад больше не верит в победу Киева в конфликте

США и ЕС считают конфликт замороженным

Не успело разрешение Вашингтона о поставке Украине американских F-16 пройти через все бюрократические процедуры, как в Евросоюзе уже доложили: подготовка идёт полным ходом. Пилоты уже обучаются премудростям управления боевыми истребителями.

"Я счастлив сообщить, что в нескольких странах уже началась подготовка украинских пилотов на F-16. Например, она уже началась в Польше. Процесс потребует времени, однако, чем раньше мы начнём, тем лучше. Это откроет окно возможностей в скором времени поставить стране самолёты. Дискуссии в Евросоюзе всегда достигают цели. Напоминаю, что многие были скептически настроены и против танков, но мы это согласовали. Со временем мы решим все проблемы поставок оружия на Украину", - заявил Жозеп Боррель.

Впрочем, радужные перспективы главы европейской дипломатии практически моментально разбились о стену реальности. ВВС Украины опровергли заявление Борреля о начале тренировок личного состава. Да и к тому же, победой в торге для Киева считается именно получение истребителей на руки. Союзники хоть и согласились обучать киевских пилотов, но вот только ни одна страна пока не готова стать для всех примером и сделать столь необходимый первый шаг.

Партнёры Украины теперь должны предоставить стране всё, что разрешено международным правом и всё, что она сможет использовать в бою. Крылатые ракеты Taurus с дальностью полёта до 400-500 километров могут стать очень полезным вкладом Германии и позволят Киеву наносить удары по российской военной инфраструктуре далеко за линией фронта. Что позволит увеличить боевую мощь Украины.

Запад больше не верит в победу Украины в конфликте. Об этом в статье для The American Conservative заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор, уточнив, что США и ЕС считают конфликт замороженным. По мнению самого Макгрегора, как только наступательные ресурсы Украины будут исчерпаны, Россия перейдёт в наступление. Он также считает, что можно избавить Украину от кровопролития, но этому мешает "безудержная ненависть Вашингтона к России", которая не даёт начать дипломатические переговоры.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр"

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