Российские военные проводят спецоперацию на Украине

Россия с помощью спецоперации пытается прекратить войну, которую враг ведет уже девять лет. Такое заявление сделал во вторник, 23 мая, российский лидер Владимир Путин.

Глава государства провел в Кремле церемонию вручения государственных наград, на которой затронул ряд актуальных геополитических тем. Он прокомментировал высказывание врача из Донбасса о том, что уже девять лет регион отражает нападения на своих жителей.

Путин отметил, что "нам часто говорят, и мы слышим, что Россия начала какую-то войну", однако в действительности наша страна с помощью СВО "пытается прекратить эту войну, которую ведут против нас, против нашего народа, часть которого, в силу исторической несправедливости, оказалась за границами исторического российского государства", сообщает РИА Новости.

Ранее заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев заявлял, что "Украина – это вообще часть России, скажем по-честному, это часть России". Однако в силу геополитических причин и в силу истории "мы долгое время мирились с тем, что мы живем в разных квартирах", отметил политик. При этом страны Запада не верили и не видели степень решимости России начать военную спецоперацию на Украине, в результате они просчитались.

При этом Москва готова возобновить мирные переговоры с Киевом, однако украинские власти обставляют это неприемлемыми для России условиями. На этом фоне западные страны продолжают накачивать Украину оружием, несмотря на неоднократные предостережения Москвы против дальнейшей эскалации конфликта.

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