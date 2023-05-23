Москвичей ждет похолодание в выходные

Оно будет краткосрочным

До конца рабочей недели в столичном регионе сохранится теплая погода, а вот в выходные холодный атмосферный фронт принесет понижение температуры воздуха. Об этом во вторник, 23 мая, рассказали в центре погоды "Фобос".

Эксперты отметили, что в среду, несмотря на кратковременные дожди и локальные грозы, будет тепло: около 13 градусов выше нуля ночью, а днем температура слегка превысит 20-градусную отметку.

В четверг прогнозируется 21-23 градуса тепла в течение дня, при этом также вероятный кратковременные грозовые дожди. В пятницу воздух прогреется до плюс 22 — плюс 24 градусов, хотя будет довольно дождливо и вновь прогремят грозы.

В субботу столбики термометров поднимутся лишь до 17-19 градусов тепла, а в воскресенье станет еще холоднее — не более плюс 15 градусов. В ночь на понедельник похолодает до 5-7 градусов.

Однако с первого дня следующей недели температура вновь начнется повышаться, сообщает портал "Метеовести".

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что вода в столичных водоемах может прогреться до комфортных значений — 18-20 градусов выше нуля — уже в первой декаде июня. Это означает, что купальный сезон в Москве будет открыт своевременно, уточнил эксперт.

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