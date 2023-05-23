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Тату с украинским гербом не помешало Полунину поддержать Путина

16:29
  • вторник
  • 23 мая 2023

Татуировок с президентом России у танцовщика целых три

Артиста балета Сергея Полунина никто в России не упрекал за татуировку герба Украины на руке. Тем более, что это тату не мешает танцовщику любить и поддерживать президента России Владимира Путина. Артист отметил, что родился он в Херсоне.

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"С гордостью ношу украинский герб и также поддерживаю президента Владимира Путина, и считаю… он добрый человек, за добро. И как бы его люблю и поддерживаю", - сказал Полунин журналистам после церемонии вручения госнаград в Кремле.

Кроме того, у артиста целых три татуировки с изображением Путина. И сегодня, 23 мая, Полунин в третий раз пожал руку президенту России. Танцовщик привел известную поговорку – "Бог любит троицу", передает РИА Новости.

Полунин стал лауреатом премии президента России для молодых деятелей искусства. Высокую награду артисту вручил в Кремле Владимир Путин.

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