Агентурную сеть израильского "Моссада" разоблачили в Стамбуле

Разведчики прослушивали иранских граждан

Агентурную сеть израильской разведки "Моссад" разоблачили в Стамбуле. Агенты занимались прослушиванием фирмы из Ирана, а также нескольких десятков граждан Исламской республики.

По данным турецкого издания Sabah, два месяца назад Национальное разведывательное агентство задержало в Стамбуле гражданина Турции Кючюккая и его помощника. Задержанный рассказал, что встречался несколько раз в Европе с представителями израильской разведки. На одной из встреч ему поручили слежку за иранской торговой компанией в Стамбуле и 23 гражданами Ирана.

Кючюккая прошел обучение и смог создать ячейку из 15 человек. В результате проведенной 22 мая операции в Стамбуле были задержаны 11 человек, еще двое в розыске. Задержанный передавал в "Моссад" данные о банковских счетах граждан, за которыми он следил, об их поездках за рубеж, а также записи телефонных разговоров, передает РИА Новости.

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