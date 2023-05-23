Медведев оценил отношение НАТО к ядерной угрозе

Альянс не воспринимает всерьез угрозу ядерного апокалипсиса

НАТО не воспринимает всерьез угрозу ядерного апокалипсиса. В альянсе считают такой сценарий невозможным – и глубоко заблуждаются, ведь события могут пойти по непредсказуемому сценарию, заявил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.

По словам Медведева, если бы на западе осознавали опасность ядерного конфликта, они бы не поставляли Киеву такого опасного оружия. И если развитие событий пойдет по критическому сценарию, ответственность целиком и полностью ляжет на Североатлантический альянс.

Зампред Совбеза подчеркнул: никто не знает, пройдена ли уже точка невозврата. И в этом главная опасность. Как только НАТО что-либо поставит на Украину, Киев требует новые, еще более мощные вооружения. Россия и с этим справится – однако Москве также придется использовать все более серьезные виды поражающих средств, сказал Медведев в интервью телеканалу RT.

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