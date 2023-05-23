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Медведев оценил отношение НАТО к ядерной угрозе

17:33
  • вторник
  • 23 мая 2023

Альянс не воспринимает всерьез угрозу ядерного апокалипсиса

НАТО не воспринимает всерьез угрозу ядерного апокалипсиса. В альянсе считают такой сценарий невозможным – и глубоко заблуждаются, ведь события могут пойти по непредсказуемому сценарию, заявил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.

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По словам Медведева, если бы на западе осознавали опасность ядерного конфликта, они бы не поставляли Киеву такого опасного оружия. И если развитие событий пойдет по критическому сценарию, ответственность  целиком и полностью ляжет на Североатлантический альянс.

Зампред Совбеза подчеркнул: никто не знает, пройдена ли уже точка невозврата. И в этом главная опасность. Как только НАТО что-либо поставит на Украину, Киев требует новые, еще более мощные вооружения. Россия и с этим справится – однако Москве также придется использовать все более серьезные виды поражающих средств, сказал Медведев в интервью телеканалу RT.

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