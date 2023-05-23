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ФСБ попросила суд продлить срок ареста американцу Гершковичу

18:08
  • вторник
  • 23 мая 2023

Журналист из США обвиняется в шпионаже

Журналиста The Wall Street Journal, гражданина США Эвана Гершковича следует оставить под арестом еще на три месяца. С таким ходатайством обратился в Лефортовский суд Москвы следователь ФСБ. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда, судебное заседание уже началось.

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"В суд поступило ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении обвиняемого до 30 августа", - сообщили в пресс-службе.

Гершковича задержали в Екатеринбурге в марте по делу о шпионаже. По данным ФСБ, журналист действовал по заданию американской стороны, собирал составляющие гостайну сведения о деятельности одного из предприятий военно-промышленного комплекса России. В Кремле позже подчеркивали, что Гершковича взяли с поличным, Лефортовский суд Москвы санкционировал его арест до 29 мая.

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Журналист Wall Street Jornal Эван Гершкович
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