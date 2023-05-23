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Власти Белгородской области отменили режим КТО

18:29
  • вторник
  • 23 мая 2023

Диверсантов заблокировали и разгромили

Режим контртеррористической операции в Белгородской области отменен. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, сославшись на соответствующий документ, опубликованный на официальном сайте регионального правительства.

Губернатор опроверг данные о заходе новой ДРГ в Белгородскую область
Видео уничтожения диверсантов в Белгородской области

"Принято решение об отмене правового режима контртеррористической операции на территории Белгородской области", — сообщил Гладков в Telegram.

22 мая на территорию Белгородской области проникла украинская диверсионно-разведывательная группа. Кроме того, ВСУ в течение дня обстреливали населенные пункты Грайворонского городского округа, в результате чего пострадали 12 человек.

К вечеру власти региона объявили о введении режима КТО. Позже в Минобороны сообщили, что совместными усилиями авиации, артиллерии и погранслужбы диверсантов заблокировали и разгромили. Остатки группы были отброшены на территорию Украины, где по ним вели огонь вплоть до полной ликвидации.

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