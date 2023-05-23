Власти Белгородской области отменили режим КТО

Диверсантов заблокировали и разгромили

Режим контртеррористической операции в Белгородской области отменен. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, сославшись на соответствующий документ, опубликованный на официальном сайте регионального правительства.

"Принято решение об отмене правового режима контртеррористической операции на территории Белгородской области", — сообщил Гладков в Telegram.

22 мая на территорию Белгородской области проникла украинская диверсионно-разведывательная группа. Кроме того, ВСУ в течение дня обстреливали населенные пункты Грайворонского городского округа, в результате чего пострадали 12 человек.

К вечеру власти региона объявили о введении режима КТО. Позже в Минобороны сообщили, что совместными усилиями авиации, артиллерии и погранслужбы диверсантов заблокировали и разгромили. Остатки группы были отброшены на территорию Украины, где по ним вели огонь вплоть до полной ликвидации.

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