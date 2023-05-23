Путин вручил государственные награды в Кремле

Президент отметил, что сегодня особый момент нашей мощной консолидации

В Екатерининском зале Кремля собрались люди со всей огромной страны. Кто-то преодолел путь от Ямала до Москвы. Кто-то совсем недавно вернулся из зоны СВО, чтобы получить государственную награду из рук президента. Именно к ним он обращается в первую очередь.

"Дорогие друзья, сопричастность судьбе родной страны, готовность защищать национальные интересы всегда отличали характер русского народа. Сегодня в этом зале участники специальной военной операции. И они представители всего многонационального сообщества нашей страны. Мы гордимся их доблестью и отвагой", - отметил Путин.

За это Александр Колесов из Якутии был удостоен звания герой России. Под огнём превосходящих сил противника он не только сумел организовать грамотную оборону, лично уничтожив несколько единиц боевой техники, но и вывез из-под яростного обстрела более 50 раненых бойцов.

"Для нас примерами являют герои прошлых лет. Их подвиги бессмертны. Бессмертны подвиги и нынешних героев. Сегодня весь Запад ополчился на нашу страну. Их цель - уничтожить нашу страну. Растоптать, оболгать ее. Но мы, потомки наших предков, не допустим этого никогда", - сказал Александр Колесов.

Золотую звезду из рук президента сегодня получил и космонавт Пётр Дубров. На орбите он находился почти год, поставив рекорд среди россиян по длительности пребывания на МКС.

"Особая честь для меня сегодня быть в одном строю с теми, кто получил свои награды за подвиги на поле боя. Сегодня, когда в очередной раз маски сброшены и западный нацизм показал своё истинное лицо миру, правнуки, внуки тех, кто в годы Второй мировой войны защищал нас также на полях сражений, встали на защиту не только невинных людей, но и самой человечности", - отметил космонавт-испытатель.

Особой чести в этот день удостоились наставники героев России. Учителя Сергея Полушена, Владимира Киселёва, Дмитрия Перминова и Александра Чешаева - Нина Окулова, Александр Плеснёв, Наталья Чебакова и Нина Чешаева из рук президента получили знаки отличия за наставничество. Педагогам героев России Алексея Ковальчука, Павла Останина и Эдуарда Цеева - Ирине Константиновой, Татьяне Ащепковой, Марии Трофименко - присвоено звание заслуженный учитель России. Наставник Артема Кузина Сагит Ибрагимов удостоен звания заслуженный работник культуры. А директору школы, где учился герой России Алексей Осокин, присвоено звание народного учителя.

Особую роль в воспитании подрастающего поколения, напомнил президент, всегда играет семья. "Воспитание детей - это и радость, и каждодневный труд. Почитание многодетных семей в традиции нашего народа. Рад приветствовать в этом зале Людмилу Николаевну Бадмаеву и Медни Мусаевну Кадырову, удостоенных звания "Мать-героиня", - заявил Путин.

За большой вклад в развитие парламентаризма орденом за заслуги перед Отечеством третьей степени наградили руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Леонида Слуцкого. А четвертой степени были удостоены музыкант Игорь Бутман и президент международной федерации Самбо Василий Шестаков. Артист балета Сергей Полунин стал лауреатом премии президента РФ для молодых деятелей искусства.

Орденом Александра Невского президент наградил гендиректора предприятия "Тулаточмаш" Владимира Филиппова и директора Центрального музея Отечественной войны на Поклонной горе Александра Школьника.

"Я хочу, чтобы те, кто меня слышат и видят, знали, что все мы с коллегами, при этом не только музея Победы, но и всех военно-исторических, исторических музеев, которые недавно объединились в ассоциацию, мы все стояли, стоим и будем стоять на защите исторической правды", - сказал Александр Школьник.

Эту правду сейчас активно пытаются стереть, переписывая историю. И Россия должна этому помешать, сохранив не только память, но и межконфессиональный баланс внутри государства, где мирно уживаются десятки народов и национальностей. Об этой уникальной черте сегодня говорил и Дамба Аюшеев, глава буддийской традиционной сангхи России, награжденный орденом почета. И председатель регионального духовного управления мусульман Ямало-Ненецкого автономного округ Хайдар Хафизов, получивший из рук президента орден Дружбы. Той же награды был удостоен и главный военный раввин России Аарон Гуревич.

"Россия представляет собой уникальный пример межконфессионального мира и согласия. И это достигнуто благодаря вашей мудрой, сбалансированной политике", - сказал Аарон Гуревич.

Это видно и по составу участников специальной военной операции, к теме которой то и дело возвращались лауреаты государственных наград. Среди них были и представители новых российских регионов. Александр Евстифеев, президент вручает ему медаль за Отвагу, из Запорожья. Сергей Поволоцкий руководит администрацией одного из районов в Херсонской области. А Евгений Жилицын из Донецка. Заведует детским отделением в республиканском травматологическом центре.

"В свое время Пирогов Николай Иванович, орденом которого я награжден, сказал, что война - это эпидемия травматизма. Вот уже 9 лет республиканский травматологический центр города Донецка стоит и работает на передовой этой эпидемии. Ежедневно борется за здоровье и жизни раненых военнослужащих и мирных граждан, а также, к сожалению, раненых детей. Еще раз хочу вас, Владимир Владимирович, поблагодарить за столь высокую оценку нашего труда, за поддержку, понимание и надежду", - отметил Евгений Жилицын.

"Уважаемые друзья, вот только что доктор из Донбасса, детский доктор сказал о том, что в течение 9 лет Донбасс отражает нападение на людей, которые там живут. Девять лет против этих людей наш противник, враг нашего народа ведет войну. Нам часто говорят, что Россия начала какую-то войну. Нет! Россия с помощью специальной военной операции пытается прекратить эту войну, которую ведут против нас. Против нашего народа, часть которого в силу исторической несправедливости оказалось за границами исторического российского государства. Но от этого они не перестали быть нашими людьми. И Россия делает все для того, чтобы защитить их", - заявил Путин.

Сомнений в этом нет никаких. Это было хорошо видно и по настрою тех бойцов, что совсем недавно вернулись с фронта. Среди них и Дмитрий Распутиков. Капитан нацгвардии России, награжденный Орденом мужества.

"Сегодня особый момент нашей мощной консолидации. Обострение нашего национального чувства. Желание укрепить во чтобы то ни стало основы нашей духовности. Создать условия в сфере экономики, производства, воспитании наших молодых людей. Для того, чтобы обеспечить безусловное будущее нашей страны. И в это вы вносите свой зримый, осязаемый вклад. Спасибо за это большое", - сказал Путин.

Это "спасибо" было адресовано и руководителю Конституционного суда России Валерию Зорькину, и первому главе Татарстана Минтимеру Шаймиеву, которые сегодня были удостоены высшей государственной награды - Ордена Святого апостола Андрея Первозванного. И Алексею Савельеву, трактористу-машинисту из Алтайского края. И Мирзабековой Лире, оператору машинного доения из Саратовской области. Каждому, кто на своем месте приносит пользу стране, помогая ей выстоять в это действительно не простое время.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр"

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