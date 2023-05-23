"Поступательное развитие": о чем Мишустин говорил в Шанхае

Премьер-министр России выступил на российско-китайском бизнес-форуме

"Если хочешь обозреть тысячу ли, поднимись на ступень выше". Эту цитату из поэта времен династии Тан привел Михаил Мишустин, выступая на российско-китайском бизнес-форуме в Шанхае. Он предложил сделать такой шаг вместе, чтобы еще сильнее укрепить всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие России и Китая. Глава правительства нашей страны находится с официальным двухдневным визитом в КНР.

Свой первый и, без преувеличения, самый масштабный в должности премьера визит в КНР Михаил Мишустин начал с Шанхая. Там стартовал российско-китайский бизнес-форум. Главу правительства сопровождает солидная и внушительная делегация из бизнесменов и чиновников: три вице-премьера, пять федеральных министров и руководители крупных компаний. И это наглядное свидетельство перехода российско-китайских отношений на уровень стратегического партнерства. Перед обеими странами стоят схожие вызовы. Против России введено самое большое в истории количество санкций. КНР тоже пытаются сдерживать отнюдь не методами честной рыночной конкуренции.

"В прошлом году Россия подверглась беспрецедентному по своему масштабу санкционному давлению. Его целью было сломать нашу экономику, обвалить национальную валюту, спровоцировать разрушительную инфляцию. Ударить по уровню жизни простых граждан. Ничего из того, о чём мечтали наши недоброжелатели, не произошло. Мы не только выстояли, но и продолжаем своё поступательное развитие. Уверен, что углубление российско-китайского взаимодействия и наращивание кооперации также окажет положительное влияние на укрепление экономик наших стран", - заявил Мишустин.

"Мы готовы со всеми странами, в том числе вместе с Россией укреплять наше взаимовыгодное сотрудничество. Китайская сторона готова совместно с российской и далее расширять торгово-экономические связи, а также наращивать взаимодействие по объему и по качеству", - отметил Хэ Лифэн, заместитель председателя Госсовета КНР.

Вот уже 13-й раз подряд КНР остается крупнейшим торговым партнером России. В прошлом году был установлен очередной рекорд: объём взаимной торговли достиг 190 миллиардов долларов. На мартовской встрече в Москве Владимир Путин и Си Цзиньпин повысили планку: в этом году должно быть 200.

И, возможно, уже совсем скоро исчислять обороты будут не в американских деньгах. Рубль и юань уже успешно заменяют доллар. Более 70 процентов расчётов между двумя странами производятся в национальных валютах. Москва и Пекин посылают чёткий сигнал своим бизнес-кругам: точки роста для предпринимателей есть, предлагайте, инвестируйте - мы поддержим. Особенно высокотехнологичные проекты. Приоритет - энергетика.

"Значительный потенциал представляет машиностроение для топливно-энергетического комплекса. Здесь речь может идти о применении передовых технологий при разработке и изготовлении оборудования для нефтепереработки и нефтегазохимии, а также для производства, транспортировки и хранения сжиженного природного газа. Другие перспективные направления сотрудничества – судостроение и станкостроительная отрасль, производство гражданских беспилотных авиационных систем, а также лесопромышленный комплекс", - рассказал Мишустин.

В Шанхае Михаил Мишустин посетил научно-исследовательский институт нефтехимии. Запатентованные этим НИИ технологические решения и катализаторы экспортируются в том числе в Россию. Премьер также провел встречу с представителями российских деловых кругов и экс-президентом Бразилии, а ныне президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Русефф.

Пекин - второй город в китайской программе Мишустина. В среду председателя правительства примет лидер КНР Си Цзиньпин, состоятся также переговоры с премьером Госсовета страны Ли Цяном.

А в Шанхае продолжает работу международная продовольственная выставка. Под брендом made in Russia представлена масштабная национальная экспозиция. 64 российские компании презентуют свои крупу, полуфабрикаты, мясную и рыбную продукцию, консервацию, напитки, а также кондитерские изделия и мороженое. Известно, что к последнему очень неравнодушен китайский лидер. Си Цзиньпин является поклонником пломбира, который производится в Московской области.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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