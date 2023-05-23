Путин встретился с президентом Республики Сербской

Путин отметил конструктивное отношение руководства Республики Сербской к СВО

Связи между Москвой и Баня-Лукой развиваются успешно, товарооборот небольшой, но тенденция хорошая, заявил Владимир Путин на встрече в Кремле с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком.

Глава нашего государства отметил, что знает о заинтересованности партнеров в работе с российскими крупными компаниями по различным направлениям. Владимир Путин отметил конструктивное отношение руководства Республики Сербской к специальной военной операции.

Путин: Мы благодарны вам за вашу нейтральную позицию по событиям на Украине. Только такая позиция может привести к какому-то положительному решению.

Додик: Мы считаем, что Российская Федерация, которая пыталась обеспечить гарантии своей безопасности, была вынуждена начать специальную военную операцию. Республика Сербская подвергается огромному давлению. От меня требовали принять решение о санкциях против России, но мы решили, что не будем частью этой истерики. Мы понимаем, что это не конфликт Украины и России. Ситуацию раздувает Запад.

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