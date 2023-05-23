ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Журналиста Гершковича оставили под арестом до 30 августа

18:53
  • вторник
  • 23 мая 2023

Американца обвиняют в шпионаже

Корреспондент московского бюро газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович останется под арестом до 30 августа. Такое решение принял Лефортовский суд Москвы по ходатайству следователей ФСБ.

ФСБ попросила суд продлить срок ареста американцу Гершковичу
Американцев не пустили к арестованному в России Гершковичу

"Постановлением суда в отношении Гершковича удовлетворено ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей", - сообщили в суде агентству "Интерфакс".

О задержании гражданина США ФСБ сообщила 29 марта. Журналисту предъявлено обвинение в шпионаже. Американца задержали в Екатеринбурге при попытке получения секретных сведений. Заседание суда проходило прошло в закрытом режиме, поскольку материалы дела Гершковича засекречены.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Журналист Wall Street Jornal Эван Гершкович
Журналист Wall Street Jornal Эван Гершкович
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.