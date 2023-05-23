Журналиста Гершковича оставили под арестом до 30 августа

Американца обвиняют в шпионаже

Корреспондент московского бюро газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович останется под арестом до 30 августа. Такое решение принял Лефортовский суд Москвы по ходатайству следователей ФСБ.

"Постановлением суда в отношении Гершковича удовлетворено ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей", - сообщили в суде агентству "Интерфакс".

О задержании гражданина США ФСБ сообщила 29 марта. Журналисту предъявлено обвинение в шпионаже. Американца задержали в Екатеринбурге при попытке получения секретных сведений. Заседание суда проходило прошло в закрытом режиме, поскольку материалы дела Гершковича засекречены.

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