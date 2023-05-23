Путин рассказал о мире без Украины

Президент России встретился с председателем Конституционного суда

Президент России Владимир Путин встретился с председателем Конституционного суда. Валерий Зорькин показал российскому лидеру копию карты Европы, составленной в середине XVII века во Франции. Он обратил внимание Путина на то, что Украины на этой карте нет.

Зорькин отметил, что в последнее время много спекуляций об истории Украины. Но факт, что такой страны нет на карте, составленной при Людовике XIV.

Удивить Путина Зорькину не удалось. Президент напомнил, что в те времена эти земли просто входили в состав Речи Посполитой, потом попросились в состав Московского царства. А после Октябрьской революции появились квазигосударственные образования – к примеру, советская власть создала советскую Украину. До этого никакой Украины не было в истории человечества, приводит слова Путина РИА Новости.

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