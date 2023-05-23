Один из командиров спецназа Зеленского ликвидирован под Артемовском

Карий – участник карательной операции в Донбассе, боев в Буче и Ирпене

ВС России ликвидировали под Артемовском командира отделения украинского президентского полка спецназа Ростислава Кария. Об этом сообщают со ссылкой на украинские источники "Военкоры русской весны".

По данным "РВ", Карий воевал в элитном президентском полку спецназначения. Он участвовал в карательной операции на Донбассе, в начале прошлого года воевал в Буче и Ирпене.

"В итоге ликвидирован нашими на фланге у Бахмута", — говорится в сообщении Telegram-канала.

Президент Украины после сообщений о переходе под контроль ВС России Артемовска объявил о создании на Украине корпуса морской пехоты. По словам Владимира Зеленского, в корпус войдут бригады, оснащенные новой техникой и оружием.

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