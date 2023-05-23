ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Один из командиров спецназа Зеленского ликвидирован под Артемовском

20:06
  • вторник
  • 23 мая 2023

Карий – участник карательной операции в Донбассе, боев в Буче и Ирпене

ВС России ликвидировали под Артемовском командира отделения украинского президентского полка спецназа Ростислава Кария. Об этом сообщают со ссылкой на украинские источники "Военкоры русской весны".

Офицер элитного украинского спецназа уничтожен в Артемовске
Вашингтон подтвердил присутствие спецназа США на Украине

По данным "РВ", Карий воевал в элитном президентском полку спецназначения. Он участвовал в карательной операции на Донбассе, в начале прошлого года воевал в Буче и Ирпене.

"В итоге ликвидирован нашими на фланге у Бахмута", — говорится в сообщении Telegram-канала.

Президент Украины после сообщений о переходе под контроль ВС России Артемовска объявил о создании на Украине корпуса морской пехоты. По словам Владимира Зеленского, в корпус войдут бригады, оснащенные новой техникой и оружием.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.