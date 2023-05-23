Жертвами ДТП в Туве стали пять человек

Авария произошла в Кызылском районе

Серьезная авария произошла в Кызылском районе Тувы. По предварительным данным, жертвами ДТП стали пять человек, сообщили в прокуратуре республики.

"В результате ДТП на месте происшествия погибли 5 человек и 2 находятся в тяжелом состоянии", - приводит сообщение ведомства ТАСС.

Уточняется, что авария произошла 23 мая на 80-м километре автодороги Р-257 в Кызылском районе Республики Тыва. По данным прокуратуры, произошло лобовое столкновение двух автомобилей. Кызылский межрайонный прокурор выехала на место аварии.

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