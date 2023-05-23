Су-27 отогнал бомбардировщики США от российской границы

Полет российского истребителя прошел в соответствии с международными правилами

Две воздушные цели, приближающиеся к госгранице России, засекли 23 мая средства контроля воздушного пространства над Балтийским морем. На перехват был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил Балтийского флота по противовоздушной обороне.

Как сообщили в Минобороны, экипаж российского истребителя определил цели, как стратегические бомбардировщики В-1В ВВС США. Отмечается, что Су-27 "занял установленную зону дежурства в воздухе".

Иностранные военные самолеты удалились, нарушения государственной границы не допущено, подчеркнули в военном ведомстве. Российский истребитель, выполнив задачу, вернулся на аэродром базирования. Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

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