Лукашенко категорически отказался умирать

Белорусский лидер пообещал, что соратники будут мучиться с ним долго

Александр Лукашенко умирать не собирается. Президент Белоруссии опроверг распространенные в интернете слухи о его тяжелой болезни и призвал соратников прекратить подобные рассуждения.

"Это не больше, чем досужие рассуждения в мессенджерах и телеграм-каналах. Аденовирус или что там было? Аденовирус… Умирать я не собираюсь, ребята. Вы еще мучиться со мной будете очень долго", - цитирует Лукашенко агентство БелТА.

Белорусский лидер напомнил, что такое заболевание лечится три дня. Однако у Лукашенко не было возможности лечиться: то надо ехать в Москву на парад 9 мая надо, то субботники, то в Гродно и в Гомель.

Президент Белоруссии отметил, что на проведенном им совещании по развитию системы здравоохранения он дал поручения по всем направлениям. Лукашенко призвал членов правительства подключаться и начинать работать – пообещав в противном случае никого не жалеть. И еще раз подчеркнул, что умирать не собирается.

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