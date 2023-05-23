ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лукашенко категорически отказался умирать

21:19
  • вторник
  • 23 мая 2023

Белорусский лидер пообещал, что соратники будут мучиться с ним долго

Александр Лукашенко умирать не собирается. Президент Белоруссии опроверг распространенные в интернете слухи о его тяжелой болезни и призвал соратников прекратить подобные рассуждения.

Лукашенко: план Запада "удушить" Россию и Белоруссию санкциями провалился
Лукашенко высказался о контрнаступлении: "Это безумство"

"Это не больше, чем досужие рассуждения в мессенджерах и телеграм-каналах. Аденовирус или что там было? Аденовирус… Умирать я не собираюсь, ребята. Вы еще мучиться со мной будете очень долго", - цитирует Лукашенко агентство БелТА.

Белорусский лидер напомнил, что такое заболевание лечится три дня. Однако у Лукашенко не было возможности лечиться: то надо ехать в Москву на парад 9 мая надо, то субботники, то в Гродно и в Гомель.

Президент Белоруссии отметил, что на проведенном им совещании по развитию системы здравоохранения он дал поручения по всем направлениям. Лукашенко призвал членов правительства подключаться и начинать работать – пообещав в противном случае никого не жалеть. И еще раз подчеркнул, что умирать не собирается.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.