Контратака сорвана

Попытка ВСУ атаковать позиции ВС России на донецком направлении сорвалась. Атака отражена благодаря слаженным действиям уральских артиллеристов из группировки "Юг".

Как рассказал РИА Новости боец ВС России, украинские военные пытались занять участок в "серой зоне". Это позволило бы им перейти в контратаку на российские позиции. Однако планы противника были сорваны точной работой артиллерии.

Корректировал огонь оператор БПЛА из батальона "Спарта". С его помощью расчеты гаубиц Д-30 разбили занятый ВСУ блиндаж, а затем подавили работу расчета автоматического гранатомета, который прикрывал вылазку боевиков. Точным выстрелом был уничтожен и украинский пикап с установленным на нем минометом.

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