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Артиллерия ВС России выбила боевиков ВСУ из "серой зоны" под Донецком

21:43
  • вторник
  • 23 мая 2023

Контратака сорвана

Попытка ВСУ атаковать позиции ВС России на донецком направлении сорвалась. Атака отражена благодаря слаженным действиям уральских артиллеристов из группировки "Юг".

Артиллерия уничтожает объекты ВСУ при минимальном количестве выстрелов
В районе Артемовска артиллерия работает в направлении Часова Яра

Как рассказал РИА Новости боец ВС России, украинские военные пытались занять участок в "серой зоне". Это позволило бы им перейти в контратаку на российские позиции. Однако планы противника были сорваны точной работой артиллерии.

Корректировал огонь оператор БПЛА из батальона "Спарта". С его помощью расчеты гаубиц Д-30 разбили занятый ВСУ блиндаж, а затем подавили работу расчета автоматического гранатомета, который прикрывал вылазку боевиков. Точным выстрелом был уничтожен и украинский пикап с установленным на нем минометом.

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