Собянин: Новый раздел "Помощь" заработал на городском портале mos.ru

На странице размещены все официальные каналы для связи со столичным правительством

Мэр столицы Сергей Собянин в своем Телеграм-канале рассказал о возможностях нового раздела "Помощь", запущенном на портале mos.ru.

Отмечается, что там можно найти больше 430 инструкций о возможностях Москвы, услугах, а также документах.

"Теперь жители могут проще и быстрее получить ответ на свой вопрос о столичной медицине, образовании, ЖКУ, связаться с техподдержкой или найти контакты городских служб и ведомств", - сообщил Собянин.

На странице размещены все официальные каналы для связи со столичным правительством. А если нужно решить вопрос, связанный с ЖКХ, можно оставить заявку в сервисах "Электронный дом" или "Наш город".

Ранее сообщалось, что молодожены в Москве стали чаще подавать заявления на регистрацию брака онлайн. Число заявлений, поданных через мос.ру или на Госуслугах, выросло почти вдвое по сравнению с 2019-м годом.

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