Американист Васильев описал политические последствия дефолта в США

И демократы, и республиканцы надеются извлечь из ситуации выгоду

Наращивая траты на поддержку киевского режима, Вашингтон в то же время пытается уйти от угрозы дефолта. Президент США Байден и спикер Палаты представителей Конгресса Маккарти провели очередные переговоры о повышении предела госдолга. Результата по-прежнему нет.

Если Белый дом и республиканцы так и не смогут договориться, какие политические последствия для Байдена это может повлечь? Пойдет ли Вашингтон на сокращение помощи Украине?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

"Оппозиция, которую сегодня занимают стороны в Америке, выглядит следующим образом: либо этот кризис примет финансово-экономический характер, либо политический. По моему мнению, стороны пришли к выводу - даже если удастся избежать дефолта в его драматической форме, политические последствия будут достаточно серьезными. Демократы всерьез надеются, что Маккарти могут снять с поста спикера, республиканцы же считают, что происходящее бросит тень на перспективы Байдена продолжать президентскую гонку в качестве главного кандидата от Демократической партии", - отметил эксперт.

Полный комментарий Владимира Васильева смотрите в видео

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