В Германии ради экологии пришлось рубить лес

Тем временем бесноватое экодвижение "Последнее поколение" осквернило еще один исторический памятник

В Германии рядом со старинным замком Бройберг в Баварии решили установить семь ветрогенераторов, которые будут снабжать электричеством 1200 местных жителей. Местные восторга от этого проекта совсем не испытали и вышли протестовать. С вопросом - это что за экология такая, если для ветряков нужно вырубить несколько гектаров леса? Не будет леса - пропадут редкие виды птиц: орлиная сова, черный аист.

С птицами вообще беда: не все умеют облетать ветряки. В Германии энтузиасты занимаются реабилитацией аистов, искалеченных лопастями турбин. Вырубать леса, уничтожать редкие виды животных и птиц ради того, чтобы сделать мир зеленым и чистым. Где логика?

В Университете Кристиана Альбрехта в Киле провели исследование: как расширение ветроэнергетики в Балтийском и Северном морях повлияет на миграцию перелетных птиц. Выяснили - плохо повлияют. 70 процентов пернатых научились уворачиваться от лопастей турбин. 30 процентов летят навстречу гибели. Среди морских гусей способность облетать турбины демонстрируют только 10 процентов популяции.

Пока жители Баварии выходят на мирный митинг с плакатами (никого не трогая, не поливая краской), бесноватое экодвижение "Последнее поколение" осквернило еще один исторический памятник, залив черной краской знаменитый фонтан Треви в Риме. С требованием перестать тратить деньги на ископаемое топливо.

Это они приклеивают себя к дорогам, не давая проезжать пожарным машинам и каретам скорой помощи. Уродуют знаменитые картины. Зачем необразованным вандалам искусство, когда у них великие идеи. Но вот в Германии полиция проводит обыски у активистов "Последнего поколения", которые, среди прочих подвигов, попытались перекрыть вентиль на нефтеперерабатывающем заводе в Шведте. Пятеро под арестом, если обнаружат другие подвиги подобного рода - могут загреметь в тюрьму на 10 лет.

"Государство должно было показать зубы. Оно это сделало. Я однозначно это приветствую", - сказал Фридрих Мерц, лидер оппозиционного блока ХДС/ХСС.

Государство зубы показывает с трудом. Что касается фонтана Треви… Лучше бы в нем плескалась Анита Экберг, как в "Сладкой жизни" Феллини, чем такие эко-активисты. Если такими темпами истреблять природу вокруг себя, это поколение рискует стать последним.

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