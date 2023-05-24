ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Германии ради экологии пришлось рубить лес

08:41
  • среда
  • 24 мая 2023

Тем временем бесноватое экодвижение "Последнее поколение" осквернило еще один исторический памятник

В Германии рядом со старинным замком Бройберг в Баварии решили установить семь ветрогенераторов, которые будут снабжать электричеством 1200 местных жителей. Местные восторга от этого проекта совсем не испытали и вышли протестовать. С вопросом - это что за экология такая, если для ветряков нужно вырубить несколько гектаров леса? Не будет леса - пропадут редкие виды птиц: орлиная сова, черный аист.

С птицами вообще беда: не все умеют облетать ветряки. В Германии энтузиасты занимаются реабилитацией аистов, искалеченных лопастями турбин. Вырубать леса, уничтожать редкие виды животных и птиц ради того, чтобы сделать мир зеленым и чистым. Где логика?

В Университете Кристиана Альбрехта в Киле провели исследование: как расширение ветроэнергетики в Балтийском и Северном морях повлияет на миграцию перелетных птиц. Выяснили - плохо повлияют. 70 процентов пернатых научились уворачиваться от лопастей турбин. 30 процентов летят навстречу гибели. Среди морских гусей способность облетать турбины демонстрируют только 10 процентов популяции.

Пока жители Баварии выходят на мирный митинг с плакатами (никого не трогая, не поливая краской), бесноватое экодвижение "Последнее поколение" осквернило еще один исторический памятник, залив черной краской знаменитый фонтан Треви в Риме. С требованием перестать тратить деньги на ископаемое топливо.

Это они приклеивают себя к дорогам, не давая проезжать пожарным машинам и каретам скорой помощи. Уродуют знаменитые картины. Зачем необразованным вандалам искусство, когда у них великие идеи. Но вот в Германии полиция проводит обыски у активистов "Последнего поколения", которые, среди прочих подвигов, попытались перекрыть вентиль на нефтеперерабатывающем заводе в Шведте. Пятеро под арестом, если обнаружат другие подвиги подобного рода - могут загреметь в тюрьму на 10 лет.

"Государство должно было показать зубы. Оно это сделало. Я однозначно это приветствую", - сказал Фридрих Мерц, лидер оппозиционного блока ХДС/ХСС.

Государство зубы показывает с трудом. Что касается фонтана Треви… Лучше бы в нем плескалась Анита Экберг, как в "Сладкой жизни" Феллини, чем такие эко-активисты. Если такими темпами истреблять природу вокруг себя, это поколение рискует стать последним. 

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Лес
Лес
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.