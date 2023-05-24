ВС России сорвали три атаки штурмовых подразделений боевиков

Противник понес существенные потери в живой силе и технике

Российские войска сорвали три атаки штурмовых подразделений ВСУ на Авдеевском, Александро-Калиновском и Марьинском направлениях, сообщили в Минобороны.

Противник понес существенные потери в живой силе и технике. В районе Лозовой российские зенитчики из ПЗРК "Игла" сбили вражеский вертолёт Ми-8, а расчеты самоходной зенитной установки "Мста" уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы американского производста.

Несколько украинских беспилотников, которые вели разведку и корректировали огонь вражеской артиллерии, ликвидировали бойцы Западного военного округа. Один из дронов - "Лелека 100" - приближался к стоянке российских боевых вертолетов. Его заметил командир отделения взвода охраны и метким выстрелом вывел из строя.

Другой летательный аппарат перехватили с помощью блокиратора, а затем сбили его, не позволив передать противнику данные о местонахождении подразделений. Еще один БПЛА неонацисты пытались использовать, чтобы скорректировать огонь по расчетам гаубиц Д-30. Но и тут потерпели поражение.

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