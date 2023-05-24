Артиллеристов ЦВО наградили на передовой

За проявленный героизм орден Мужества получил военнослужащий с позывным "Аргон"

Прямо на передовой получили свои заслуженные награды артиллеристы Центрального военного округа, сообщило Минобороны.

Им вручены медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, "За отвагу", медали Суворова и Жукова, "За воинскую доблесть", а также знак отличия ордена Святого Георгия - Георгиевский крест IV степени.

За проявленный героизм высокую награду - орден Мужества - получил военнослужащий с позывным "Аргон".

"Это прежде всего подарок для моих родных. Для моих родителей. Чтобы они гордились мной. Для моих дедов, прадедов, что я выполняю их задачи, продолжаю их дело и труд - борюсь с нацистами", - сказал он.

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