За мужество и отвагу Александр Бичаев представлен к званию Героя России посмертно

Минобороны рассказало о подвиге российского офицера.

Старший лейтенант Александр Бичаев со своим зенитно-ракетным взводом выдвинулся навстречу превосходящим силам ВСУ, которые пытались прорвать линию нашей обороны и отрезал путь для ввода вражеских резервов.

Позднее, в ходе выполнения спецзадания, подразделение Александра попало в засаду. Чтобы спасти подчиненных, он, несмотря на тяжелое ранение, до последнего прикрывал отход бойцов и сохранил им жизни.

За мужество и отвагу Бичаев представлен к званию Героя России посмертно.

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