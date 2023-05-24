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Мишустин о России и Китае: единство позволяет свернуть горы

09:03
  • среда
  • 24 мая 2023

Отношения двух стран находятся на беспрецедентно высоком уровне

Михаил Мишустин этим утром встретился с премьером Госсовета Китая, сообщает "ТВ Центр".

Глава правительства России находится в КНР с двухдневным рабочим визитом. Его сопровождает внушительная делегация российских политиков и предпринимателей.

В ходе переговоров были затронуты актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества между нашими странами. Мишустин подчеркнул: отношения Москвы и Пекина находятся на взлете. А товарооборот в этом году может досрочно превысить рекордные 200 миллиардов долларов. 

"Сегодня отношения России и Китая находятся на беспрецедентно высоком уровне. Они характеризуются взаимным уважением интересов друг друга, стремлением вместе отвечать на новые вызовы, которые связаны с усиливающейся турбулентностью на международной арене и незаконным санкционным давлением со стороны коллективного Запада. Как говорят наши китайские друзья, единство позволяет свернуть горы", - отметил российский премьер.

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