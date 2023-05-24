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Байдена снова подвел речевой аппарат

09:06
  • среда
  • 24 мая 2023

Президент США попал в неловкую ситуацию, выступая перед сторонниками

Президент США снова попал в неловкую ситуацию, передает "ТВ Центр".

Выступая перед сторонниками, Джо Байден похвалил экс-спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси за спасение американской экономики от Великой депрессии. Которая закончилась еще в 1939-м - за год до рождения самой "спасительницы".

Вероятно, глава государства хотел сказать "Великая рецессия", имея в виду недавний мировой экономический кризис. Однако голосовой аппарат президента снова подвел.

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