Грозы с ливнями и градом

Юг России оказался во власти непогоды. В Ставропольском крае - шквалистый ветер, гроза с ливнями и градом привели к перебоям в электроснабжении столицы региона и ряда других территорий, передает "ТВ Центр".

ЛЭП повредили упавшие деревья. Автомобили глохли, пытаясь преодолеть затопленные улицы. Муниципальные власти оценивают ущерб. Специалисты приступили к устранению последствий.

Экстренное предупреждение из-за погодных условий накануне было объявлено также в Адыгее и Краснодарском крае. В Майкопском и Апшеронском районах выпал град диаметром до 20 миллиметров, это уже представляет опасность для человека. Есть пострадавший. Уничтожены посевы и огороды на приусадебных участках.

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