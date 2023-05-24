В Свердловской области бушуют 27 природных пожаров

Огонь тушат более 1200 парашютистов-десантников

27 природных пожаров бушуют в Свердловской области, где действует режим ЧС. По данным "Авиалесоохраны", огонь тушат более 1200 парашютистов-десантников, а также сотни единиц спецтехники, передает "ТВ Центр".

Обстановку отслеживают с воздуха 10 самолетов и вертолетов. За три дня специалисты потушили и локализовали 69 крупных возгораний. Мобильные отряды оперативно перебрасывают с помощью Ми-8 в новые горячие точки. Группировку усилили пожарными из других регионов.

"Мы производим отжиг - самый действенный метод тушения лесного пожара. Но есть места, где болото, кочка, очень много травы, там действительно приходится караулить, смотреть, чтобы не было перебросов", - отметил Алексей Токаев, десантник-пожарный Приволжского авиаотделения ПДПС ФБУ "Авиалесоохрана".

Тушат огонь и армейские вертолеты Ми-8. Несмотря на задымление и сильный ветер, экипажи сумели сбросить около 50 тонн воды в районе поселка Мраморское, расположенного всего в нескольких десятках километров от Екатеринбурга.

Ликвидацию очагов возгорания осложняет сухая и жаркая погода. Тем не менее с начала оказания помощи авиацией Центрального военного округа локализованы природные пожары на площади около 20 тысяч гектаров.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"