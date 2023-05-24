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Песков: Россия против заморозки конфликта на Украине

08:19
  • среда
  • 24 мая 2023

Цели спецоперации будут достигнуты

Россия разделяет позицию о том, что украинский конфликт не должен быть заморожен. Об этом в среду, 24 мая, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Последние данные о ходе спецоперации
Названы имена новых героев спецоперации

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что Россия рассматривает возможность только завершения специальной военной операции: обеспечения своих интересов, достижения стоящих перед Россией целей или посредством специальной военной операции, или иными доступными средствами, сообщает ТАСС.

В марте источники сообщали, что в Белом доме опасаются заморозки конфликта на Украине, ослабляющего Запад. Отмечалось, что большое количество аналитиков в разведке европейских стран и США полагают, что конфликт может затянуться на годы. По этой причине Белый дом бьет тревогу, опасаясь, что Москва может получить поддержку извне, утверждали источники.

Киев также выступает против заморозки конфликта, настаивая на удовлетворении своих требований, в том числе — возвращения Украине Крыма и Донбасса. Однако Москва неоднократно подчеркивала неприемлемость таких условий.

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