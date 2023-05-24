РИА Новости: С-350 впервые сбил самолеты ВСУ в режиме полного автомата

Россия продолжает спецоперацию

Российский зенитный ракетный комплекс С-350 "Витязь" сбил украинские самолеты в зоне спецоперации в полностью автоматическом режиме без участия оператора. Об этом в среду, 24 мая, рассказал информированный источник.

Как сообщает РИА Новости, подобный режим работы был опробован в боевых условиях впервые в мире. Боевой расчет лишь контролировал работу комплекса.

Российский самолет произвел обнаружение, сопровождение и поражение украинских воздушных целей. Ракеты системы сбили несколько боевых самолетов и беспилотников Украины.

Безопасность страны и граждан охраняет также российская авиация, причем не только в зоне спецоперации. 23 мая стратегические бомбардировщики В-1В ВВС США, приближающиеся к госгранице России, были обнаружены средствами контроля воздушного пространства над Балтийским морем. На перехват был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил Балтийского флота по противовоздушной обороне. Он "занял установленную зону дежурства в воздухе", нарушение государственной границы России было не допущено.

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