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AgoraVox: Бразилия выступила за отказ от доллара в расчетах БРИКС

08:57
  • среда
  • 24 мая 2023

Такое предложение прозвучало из-за антироссийской политики США

Бразилия предлагает создать единую валюту БРИКС для отказа от доллара. Об этом рассказал обозреватель французского издания AgoraVox Александр Лемуан.
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Журналист отмечает, что применение доллара в расчетах между членами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) "становится нежелательным из-за ужесточения санкционной политики США" в отношении России и КНР.

Кроме того, БРИКС берет курс на расширение, интерес к участию в этом неформальном объединении уже изъявили Саудовская Аравия, Иран, Египет, Алжир, Бахрейн и ОАЭ. С учетом этого представляется актуальным обсуждение единой валюты, причем доллар в этом качестве исключен, пишет издание.

Россия взяла курс на дедолларизацию своей экономики еще до начала спецоперации на Украине и введенных в связи с этим западных санкций. В сентябре 2022 года глава российского правительства Михаил Мишустин отмечал, что значительное сокращение использования доллара в международных расчетах является долгосрочной тенденцией. Он не исключил на этом фоне формирование многополярной системы международных расчетов, однако этому должна предшествовать многолетняя работа.

Вместе с тем Банк России пояснил, что не держать часть российских валютных резервов в долларах и евро было невозможно, потому что именно эти валюты активнее всего использовались в международном и внутреннем платежном обороте страны.

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