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Россия начнет отказываться от бумажных акцизов на пиво и табак

09:18
  • среда
  • 24 мая 2023

Это должно произойти в начале 2024 года

В России в первом квартале 2024 года начнется введение цифрового акциза на табак и пиво. Об этом говорится в соответствующей дорожной карте, которую в среду, 24 мая, цитирует РИА Новости.

Министерству финансов России и "Оператору-ЦРПТ" поручено разработать и утвердить план мероприятий по переходу с 2024 года на уплату акциза на табачную и никотинсодержащую продукцию на основании данных о ее маркировке средствами идентификации.

Пилотный проект также включает в себя сахаросодержащие напитки, пиво и пивные напитки.

Это позволит установить возможность использования цифровых акцизов для налоговых проверок, а также отказа от декларирования акциза и перехода на бездекларационный режим.

Ранее президент России Владимир Путин напомнил о важности мер борьбы с алкоголизмом, однако подчеркнул, что "здесь нельзя ничего запрещать, нельзя заниматься излишним подъемом цен, акцизов и так далее". Среди методов борьбы с алкоголизмом глава государства указал в том числе пропаганду здорового образа жизни.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя решение о поднятии ставок акцизов на табачную продукцию, заявил, что речь идет об изъятии сверхдоходов у ее производителей.

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