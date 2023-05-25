Гороскоп на сегодня, 25 мая, для всех знаков зодиака

Приветы из прошлого

Овны

Задержка зарплаты или неплатежеспособность работодателей могут нарушить ваши планы. Лучше не рассчитывайте на деньги до тех пор, пока не увидите их на счете.

Тельцы

Ситуация улучшается, хоть и медленно - в вашей жизни все больше светлых дней. Не ждите кардинальных перемен, все будет происходить плавно и даже незаметно.

Близнецы

То, чего вы не понимаете или не знаете, пугает. Это нормально, ведь человек не может контролировать все вокруг. Переключайтесь на сугубо личные дела или уходите с головой в работу.

Раки

Количество обязанностей растет, а зарплата остается на месте? Сегодня легко будет взгрустнуть по этому поводу, но готовы ли вы предпринимать конкретные меры?

Львы

Луна в вашем знаке вызывает огонь на себя, то есть на вас! Будьте готовы к тому, что вас попытаются огорчить окружающие, но расстраиваться или нет - решать все-таки вам.

Девы

Вам может прилететь привет из прошлого: человек, которого вы когда-то обидели, окажется снова рядом с вами. Постарайтесь на этот раз повести себя благородно!

Весы

Капризы детей или собственные перепады настроения угрожают вашему благополучию. Ищите спасение в делах, требующих внимательности, и все тучи пролетят мимо.

Скорпионы

Освободите время для незапланированных дел. Возможно, сегодня вам придется разбираться с документами, собирать справки, что-то оформлять, подавать заявления.

Стрельцы

Возможны стычки с коллегами, колкости, сарказм с их стороны - вам, конечно же, захочется ответить. Сделайте все возможное, чтобы не превратить это во вселенский скандал.

Козероги

У кого-то из близких зреет недовольство вами. Не пытайтесь оправдываться здесь и сейчас - присмотритесь, откуда дует ветер. Возможно, дело даже не в вас!

Водолеи

Пока другие заняты делами и деньгами, вы отчаянно наводите порядок в личной жизни. Главное, чтобы после этой генеральной уборки она у вас вообще осталась!

Рыбы

Неясные предчувствия, странная грусть рискуют подпортить настроение представителям этого знака. Но если вы будете чем-то сильно заняты, можете даже не заметить дискомфорта.

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