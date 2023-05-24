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Собянин предложил москвичам выбрать цвета новых веток метро в "Активном гражданине"

08:57
  • среда
  • 24 мая 2023

Выбрать можно из четырех комбинаций

Сергей Собянин предложил москвичам выбрать цвета новых веток Московского метрополитена. Голосование проходит на портале "Активный гражданин".

"Совсем недавно мы открывали Солнцевскую, Некрасовскую и Большую кольцевую линии, и не в таком уж и далеком будущем будут построены еще три новые линии", - написал Собянин на своем сайте.

Речь идет о Троицкой линии (№16), Рублево-Архангельской линии (№17) и Бирюлевской линии (№18).

На выбор предлагается четыре комбинации цветов и оттенков.

  • лиловый, лавандовый, песочный.
  • изумрудный, графитовый, рубиновый.
  • оливковый, сиреневый, медный.
  • сиреневый, графитовый, песочный.
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