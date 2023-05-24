Собянин предложил москвичам выбрать цвета новых веток метро в "Активном гражданине"

Выбрать можно из четырех комбинаций
Сергей Собянин предложил москвичам выбрать цвета новых веток Московского метрополитена. Голосование проходит на портале "Активный гражданин".
"Совсем недавно мы открывали Солнцевскую, Некрасовскую и Большую кольцевую линии, и не в таком уж и далеком будущем будут построены еще три новые линии", - написал Собянин на своем сайте.
Речь идет о Троицкой линии (№16), Рублево-Архангельской линии (№17) и Бирюлевской линии (№18).
На выбор предлагается четыре комбинации цветов и оттенков.
- лиловый, лавандовый, песочный.
- изумрудный, графитовый, рубиновый.
- оливковый, сиреневый, медный.
- сиреневый, графитовый, песочный.