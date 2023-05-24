ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин рассказал о готовности к проведению ЕГЭ в школах столицы

09:18
  • среда
  • 24 мая 2023

Сдавать экзамен будут 88,5 тысячи школьников и выпускников прошлых лет

В московских школах подготовили все необходимое, чтобы ЕГЭ прошел в максимально благоприятных условиях. Об этом сообщил Сергей Собянин. Сдавать экзамен будут 88,5 тысячи школьников и выпускников прошлых лет.

По словам мэра, на базе школ будут работать 364 пункта проведения ЕГЭ. Еще семь пунктов организовали в московских больницах.

"Везде установили системы видеонаблюдения для проведения онлайн-трансляций во время экзаменов. Контролировать тестирования будут в том числе общественные наблюдатели", - написал мэр в своем Telegram-канале.

Кроме того, все готово и для проведения ОГЭ у девятиклассников. Для них организовали 491 пункт приема экзаменов в школах и восемь в медицинских учреждениях.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
ЕГЭ
ЕГЭ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.