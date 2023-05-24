Собянин рассказал о готовности к проведению ЕГЭ в школах столицы

Сдавать экзамен будут 88,5 тысячи школьников и выпускников прошлых лет

В московских школах подготовили все необходимое, чтобы ЕГЭ прошел в максимально благоприятных условиях. Об этом сообщил Сергей Собянин. Сдавать экзамен будут 88,5 тысячи школьников и выпускников прошлых лет.

По словам мэра, на базе школ будут работать 364 пункта проведения ЕГЭ. Еще семь пунктов организовали в московских больницах.

"Везде установили системы видеонаблюдения для проведения онлайн-трансляций во время экзаменов. Контролировать тестирования будут в том числе общественные наблюдатели", - написал мэр в своем Telegram-канале.

Кроме того, все готово и для проведения ОГЭ у девятиклассников. Для них организовали 491 пункт приема экзаменов в школах и восемь в медицинских учреждениях.

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