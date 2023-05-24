Пушилин: обстановка на флангах у Артемовска стабилизируется

Российские военные получили полный контроль над городом

Пик тревожности в ситуации на флангах у Артемовска (ДНР) прошел. Об этом в среду, 24 мая, рассказал временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Как рассказал политик в эфире "Соловьев Live", обстановка на флангах у Артемовска стабилизируется. Он также отметил, что ситуация в Авдеевке и Марьинке контролируемая, опасаться серьезного продвижения ВСУ не стоит.

Ранее российские военные в ходе спецоперации взяли Артемовск, бои за который шли на протяжении нескольких месяцев. С этим важным событием ВС России поздравил глава государства Владимир Путин. Президент Украины Владимир Зеленский признал, что украинская армия потеряла Артемовск.

Денис Пушилин прибыл в Артемовск, освобожденный российскими бойцами. По словам политика, впереди масштабные работы по разминированию и обезвреживанию неразорвавшихся снарядов. 22 мая он совместно с бойцами ЧВК "Вагнер" водрузил флаг ДНР над последним отбитым укрепрайоном в городе — там раньше находилось "гнездо" боевиков ВСУ.

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