Совфед призвал правительство проработать налогообложение блогеров

В России произошло несколько громких случаев, связанных с уклонением блогеров от уплаты налогов

Совет Федерации рекомендует правительству России проработать вопрос о налогообложении доходов, получаемых организациями и физическими лицами от осуществления ими деятельности в интернете. Об этом говорится в проекте постановления Совфеда "О реализации налоговой политики в целях обеспечения экономического роста", который в среду, 24 мая, цитирует ТАСС.

Председатель комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов уточнил, что речь идет в том числе о блогерской деятельности. Его заместитель Андрей Епишин не исключил, что для создания механизма налогообложения в этой сфере потребуются поправки в Налоговый кодекс.

Ожидается, что проект постановления будет принят верхней палатой российского парламента 24 мая.

За последнее время в России произошло несколько громких случаев, связанных с уклонением блогеров от уплаты налогов в крупных размерах. Автор "Марафона желаний" Елена Блиновская попала под следствие, недоплатив в бюджет 918 млн рублей. Блогеры Лерчек и Артемчек (Валерия и Артем Чекалины) задолжали государству 311 млн рублей, после возбуждения уголовного дела они поспешили заплатить налоги.

Руководитель Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина после случая с Блиновской предположила, что может произойти еще не один "громкий" инцидент, связанный с неуплатой налогов, в котором будут замешаны блогеры. По ее словам, "Федеральная налоговая служба серьезно взялась за блогерское сообщество".

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