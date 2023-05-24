Стратегическое партнерство: главное о визите Мишустина в Китай

Отношения двух стран характеризуются взаимным уважением интересов друг друга

В центре Пекина - российские флаги. На площади Тяньаньмэнь раздаются звуки государственных гимнов. Михаила Мишустина в китайской столице встречает рота почетного караула. Второй день официального визита для главы российского правительства начался с переговоров с премьером Госсовета. У восточного входа в Дом народных собраний - внушительная делегация китайских министров. Товарищ Ли Цян долго жмет руки членам не менее внушительной российской делегации. В повестке встречи - все основные вопросы сотрудничества между нашими странами. Которое растет и крепнет не с каждым годом - с каждым месяцем.

"Сегодня отношения России и Китая находятся на беспрецедентно высоком уровне. Они характеризуются взаимным уважением интересов друг друга, стремлением вместе отвечать на новые вызовы, которые связаны с усиливающейся турбулентностью на международной арене и незаконным санкционным давлением со стороны коллективного Запада. Как говорят наши китайские друзья, единство позволяет свернуть горы", - отметил Мишустин.

Китайский премьер заверяет: Пекин решительно настроен углублять партнерство во всех приоритетных областях, которые определили в марте главы государств на встрече в Москве.

"У китайско-российского практического сотрудничества большие и блестящие перспективы, оно постоянно и стабильно движется вверх. Мы намерены сделать всё для того, чтобы наши договоренности были реализованы на практике", - сказал Ли Цян.

А Мишустин говорит о впечатляющих достижениях. Несмотря на сложные внешние условия, взаимный товарооборот за прошлый год вырос на треть. А по итогам этого может досрочно превысить рекордные 200 миллиардов долларов. Причем уже 70 процентов расчётов проводятся в национальных валютах - рублях и юанях. Это колоссальный прорыв для всей мировой экономики.

Стратегический характер приобрело партнерство в энергетической сфере. Россия - на первом месте по поставкам нефти в Китай, растет экспорт природного газа, угля и электроэнергии. Развиваются проекты в области мирного атома, транспортной сети, сфере высоких технологий: от станко-, машино- и судостроения до совместного освоения космоса.

Масштаб сотрудничества продемонстрировал российско-китайский бизнес-форум в Шанхае. Михаил Мишустин выступил на нем накануне. Встреча собрала несколько сотен предпринимателей, в числе которых - руководители крупнейших мировых компаний.

Премьер Госсовета сетует, что высокий гость из России не смог подольше побыть в Шанхае - крупнейшем финансовом и технологическом центре страны. Но дел слишком много. По итогам переговоров представители Москвы и Пекина подписывают пять документов. Они касаются поставок российского зерна и растительного сырья, углубления инвестиций в сфере услуг, сотрудничества в области защиты интеллектуальной собственности и спорта.

После утренней встречи Михаил Мишустин возлагает цветы к Памятнику народным героям. А впереди главная цель визита - переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр"

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