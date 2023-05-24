Российские военные укрепляют рубежи вокруг Артемовска

Постоянное наблюдение на одном из наиболее важных участков боевого соприкосновения ведут тульские десантники
На огромной скорости две машины ВСУ едут по дороге. Затем резко сворачивают, прячутся в лесопосадке, высаживают десант. Но эти маневры отлично видны с воздуха. Оператор российского дрона указывает артиллерии координаты, где замечен противник. Следует мгновенный удар, одна из машин горит.
Вадим Астафьев, начальник пресс-центра группировки "Юг": "За сутки подразделениями группировки сорваны три атаки штурмовых подразделений ВСУ на авдеевском, александрокалиновском и марьинском направлениях. Утраты собственных боевых позиций не допущено. Противник понес значительные потери в живой силе и бронетехнике".
Вот так выглядит контрнаступление глазами украинского бойца уже на земле. Схема та же - на транспорте десантную группу доставляют к линии соприкосновения. Но как только противник пытается закрепиться в окопе, следует точный удар. Есть раненые, и вместо атаки - спешная эвакуация.
Противник пытается выявить слабые места в обороне российских военных с помощью беспилотников. На этом участке линии соприкосновения двое бойцов сначала захватили в воздухе вражеский дрон при помощи блокиратора, а затем уничтожили его из пулемета. Другой украинский БПЛА был замечен во время огневой работы гаубицы Д-30.
В районе сел Масютовка и Молчаново, это Харьковская область, российские штурмовые отряды уничтожили наблюдательный пункт, пять блиндажей и взвод военнослужащих противника, сообщают в Минобороны России. А расчеты самоходной артиллерийской установки "Мста-С" ликвидировали радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 американского производства вблизи населенного пункта Западное.
Сергей Зыбинский, начальник пресс-центра группировки "Запад": "В ходе боевых действий на купянском направлении средствами противовоздушной обороны группировки "Запад" огнем из переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла" в районе населенного пункта Лозовая сбит вертолет противника Ми-8".
Российские военные укрепляют рубежи вокруг Артемовска. Постоянное наблюдение на одном из наиболее важных участков боевого соприкосновения ведут тульские десантники. Если противник начинает движение - открывают так называемый "беспокоящий" огонь из ручного пулемета.
Хватает времени у бойцов ухаживать за котенком - ему дали прозвище Гоша. Говорят, не смотрите, что маленький, зато характер воинственный. Питомец свое дело знает. Тот случай, когда на рубеже буквально мышь не проскочит.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"