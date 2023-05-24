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В Европе назревают скандалы из-за поставок Киеву истребителей

11:48
  • среда
  • 24 мая 2023

Все больше европейских стран начали "включать заднюю"

В Италии назревает скандал. Премьер Джорджа Мелони, находясь в командировке в Японии на саммите G7, пообещала европейским коллегам непременно принять у себя на обучение украинских пилотов. Вернувшись домой, подверглась критике со стороны итальянских военных.
Истребителям F-16 предрекли массовое уничтожение на Украине

"В течение одиннадцати лет наши пилоты, какими бы хорошими они ни были, не тренировались как следует. Было бы лучше организовать обучение в странах, у которых есть истребители F-16, таких как Дания, Нидерланды, Польша, Португалия и Турция", - пишет La Stampa.

Журналисты уточняют, что решением Мелони возмущены и итальянские депутаты, с которыми она не удосужилась даже посоветоваться. Теперь путешествие ВСУ в Италию под вопросом, как и в Испанию.

Все больше европейских стран начали, что называется, включать заднюю. Просто это очень дорогое удовольствие, говорят эксперты. Необходимой инфраструктуры для базирования F-16 на Украине нет. А чтобы построить ее, нужно найти полмиллиарда долларов. Один летный час пилота стоит примерно 25 тысяч долларов. И это только малая часть расходов.

Накануне главный евродипломат Жозеп Боррель с радостью рапортовал о том, что обучение пилотов уже идет. Но в Пентагоне, оказывается, об этом не знают. Как и того, когда начнутся поставки истребителей и начнутся ли вообще. Не знают и том, как у диверсантов в Белгороде оказалась военная техника западного образца.

"Мы внимательно следим за этими сообщениями. И могу вам подтвердить, что правительство США не одобряло никакой сторонней передачи оборудования военизированным структурам, не входящим в состав ВСУ. И украинские власти не запрашивали это", - сказал Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона.

Что помешает киевскому режиму использовать так же и истребители, о поставках которых говорится в последние дни? При этом у большинства стран и силы и средства уже на исходе.

"Печальный факт заключается в том, что после предоставления неопределенного количества ракет Storm Shadow, вероятно, с истекшим сроком годности, Великобритания мало что еще может дать", - пишет Daily Mail.

А вот Германия может. Там готовят очередной пакет помощи, в который войдет радиолокационная система воздушного обзора, средства разминирования, а еще полсотни беспилотников, грузовики и автомобили. И, конечно, обещания скорого принятия Украины в Евросоюз. Все ради того, чтобы ВСУ наконец начали свое разрекламированное контрнаступление. 

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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