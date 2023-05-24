В Европе назревают скандалы из-за поставок Киеву истребителей

Все больше европейских стран начали "включать заднюю"

В Италии назревает скандал. Премьер Джорджа Мелони, находясь в командировке в Японии на саммите G7, пообещала европейским коллегам непременно принять у себя на обучение украинских пилотов. Вернувшись домой, подверглась критике со стороны итальянских военных.

"В течение одиннадцати лет наши пилоты, какими бы хорошими они ни были, не тренировались как следует. Было бы лучше организовать обучение в странах, у которых есть истребители F-16, таких как Дания, Нидерланды, Польша, Португалия и Турция", - пишет La Stampa.

Журналисты уточняют, что решением Мелони возмущены и итальянские депутаты, с которыми она не удосужилась даже посоветоваться. Теперь путешествие ВСУ в Италию под вопросом, как и в Испанию.

Все больше европейских стран начали, что называется, включать заднюю. Просто это очень дорогое удовольствие, говорят эксперты. Необходимой инфраструктуры для базирования F-16 на Украине нет. А чтобы построить ее, нужно найти полмиллиарда долларов. Один летный час пилота стоит примерно 25 тысяч долларов. И это только малая часть расходов.

Накануне главный евродипломат Жозеп Боррель с радостью рапортовал о том, что обучение пилотов уже идет. Но в Пентагоне, оказывается, об этом не знают. Как и того, когда начнутся поставки истребителей и начнутся ли вообще. Не знают и том, как у диверсантов в Белгороде оказалась военная техника западного образца.

"Мы внимательно следим за этими сообщениями. И могу вам подтвердить, что правительство США не одобряло никакой сторонней передачи оборудования военизированным структурам, не входящим в состав ВСУ. И украинские власти не запрашивали это", - сказал Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона.

Что помешает киевскому режиму использовать так же и истребители, о поставках которых говорится в последние дни? При этом у большинства стран и силы и средства уже на исходе.

"Печальный факт заключается в том, что после предоставления неопределенного количества ракет Storm Shadow, вероятно, с истекшим сроком годности, Великобритания мало что еще может дать", - пишет Daily Mail.

А вот Германия может. Там готовят очередной пакет помощи, в который войдет радиолокационная система воздушного обзора, средства разминирования, а еще полсотни беспилотников, грузовики и автомобили. И, конечно, обещания скорого принятия Украины в Евросоюз. Все ради того, чтобы ВСУ наконец начали свое разрекламированное контрнаступление.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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